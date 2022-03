'Comecei a duvidar de mim', diz Tiago Abravanel sobre desistência do 'BBB 22'

Após desistir do Big Brother Brasil 22 no domingo, 27, o ator e cantor Tiago Abravanel fez uma live no Instagram na noite de segunda-feira, 28, para falar sobre o reality show e os motivos que o levaram a desistir da competição por R$1,5 milhão.

O ex-BBB agradeceu o apoio dos fãs e disse estar bem e feliz. "Muitas pessoas não entenderam e não compreenderam a minha atitude de apertar o botão para sair dessa loucura", comentou, ao relembrar os acontecimentos que culminaram na sua desistência.

Na live, que reuniu mais de 60 mil espectadores e até o momento já ultrapassou 1 milhão de visualizações, o neto do Silvio Santos afirmou que não se arrepende da decisão que tomou. Com a chegada de Gustavo e Larissa, que entraram pela casa de vidro, Tiago contou que começou a se questionar se as pessoas estavam vendo ele como falso por se dar bem com todos ali.

Além disso, ele explicou que o show do Thiaguinho, um amigo próximo fora do BBB, trouxe sentimentos confusos e saudade de amigos e familiares. "Foi como se tivesse aberto uma janela pro mundo de fora. Eu achei que me faria bem reencontrar alguém que realmente faz parte da minha vida, mas foi difícil. Lembrei do meu marido, da minha mãe, da minha irmã... Os gatilhos foram muito fortes".

Para ele, o limite foi alcançado quando ficou sem dupla na última prova do líder e ficou fora da disputa. "Naquele momento, comecei a duvidar de mim, mais uma vez. Será que estou tendo atitude cruel, sendo falso com as pessoas? O fato de eu não escolher um lado ou outro me torna uma pessoa ruim? Se eu não escolhesse jogar, eu ia perder a minha saúde mental, eu ia surtar mesmo", declarou.

Abravanel ainda declarou que sua torcida vai para Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jessilane, pessoas que foram importantes para ele lá dentro. Ele também disse que pretende conversar com Naiara Azevedo, amizade que já existia antes do BBB 22, mas que pode ter estremecido devido aos acontecimentos do jogo.

Confira a live completa: