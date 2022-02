Começa a 2ª festa da líder Jade Picon no BBB22

A decoração possui vários signos do Zodíaco com destaque para o signo de Jade, que é Libra. "Gente, muito obrigada por mais uma festa, pela paciência, prometo que amanhã a liderança vai ser minha", afirmou a influencer.

A noite desta quarta-feira (16) começou com a segunda festa da Líder Jade Picon no BBB22. A sister escolheu o tema em torno da Astrologia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.