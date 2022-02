Climão! Arthur é deixado de fora do Almoço do Anjo por Pedro Scooby

Na noite anterior, PA já tinha dito que queria que Arthur participasse do almoço porque Tiago Abravanel não levou o brother para nada quando foi líder. Na ocasião, Scooby também afirmou que chamaria Brunna. Certo de que participaria do almoço, Arthur comemorou "Vamo comer alguma coisa diferente".

Mais um climão entre ‘parças’ no BBB 22. Arthur Aguiar foi deixado de lado pela dupla de anjos Pedro Scooby e Paulo André. Cada um tinha o direito a chamar uma pessoa para o almoço do Anjo.

