Carla Diaz brinca com eliminação de Arthur no paredão falso: 'passei toda a visão'

Nas redes sociais, Carla vibrou com a decisão do público: "Já passei toda a visão desse quarto pro meu irmão", escreveu ela. Ela também foi a mais votada pelo público para voltar ao BBB21 depois de um paredão falso e já contracenou com o brother em Rebeldes.

A atriz e ex-BBB Carla Diaz brincou com a ida de Arthur para o quarto secreto após ser eliminado em um paredão falso, na noite desta terça-feira (05), no BBB22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.