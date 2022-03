Brothers curtem festa da líder Lina com o tema 'House of Quebrada'

Começa a Festa da Líder Linn da Quebrada no BBB 22 ! Nesta quarta, 30/3, a casa mais vigiada será invadida pela "House of Quebrada" e muita coisa boa vai acontecer! A cantora, então, não poderia estar mais empolgada. Mais cedo, se maquiou com Natália; fez sua Live da Líder ao lado das amigas e se surpreendeu com o figurino especial da noite.

Tadeu Schmidt libera a entrada dos brothers e todos ficam surpresos com a decoração do espaço, que inclui muito brilho, glamour, um painel com o nome da sister e um globo espelhado.

Eles entram ao som de "Vogue", de Madonna", e Lina mostra o visual com cabelão. Ela vai para a pista de dança e desfila para todos. Os meninos também entram no clima e ficam como jurados.