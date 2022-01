Boninho publica foto de Dani Calabresa à frente do ‘CAT BBB’

Boninho, diretor de gênero da TV Globo, usou a conta dele no Instagram para compartilhar uma foto de Dani Calabresa nesta terça-feira, 25. A atriz irá assumir o CAT BBB, programa humorístico que vai ao ar no mesmo dia das eliminações do reality.

“Juro que não sou eu nessa call”, brincou Boninho na publicação. Ele ainda pediu para que Calabresa cuide do programa, que conta com a participação do público e coleta as queixas, pedidos e considerações dos telespectadores.

Veja:

A humorista respondeu comemorando a estreia do CAT BBB e a postagem rendeu, até mesmo, uma brincadeira do ex-apresentador, Rafael Portugal. “Quando eu saí, ficou 45 reais de crédito alimentação. Posso pedir para a Dani pegar um suco com um pasta de ovos e frango? Só se der!!! Estou na saída 3”, respondeu Portugal.

Em dezembro do ano passado, o comediante também havia feito uma postagem explicando sobre a saída do programa. Segundo ele, a decisão pesou por questões contratuais. A emissora exigia exclusividade do ator, mas ele optou por não dar continuidade por conta de outros projetos em que ele está envolvido.

Assista à explicação: