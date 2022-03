BBB22: 'Se for pra esse cara ganhar mesmo, me tira agora', dispara Gustavo sobre Arthur

Gustavo: “Claro que não. Quem vira e sai pra falar numa Prova de Resistência? Esse discurso não cabe porque a relação com o Lucas tava quebrada. Não é ele que tem que ficar preocupado com a tua integridade física, quem tem que se preocupar são os médicos que tão lá.”

Gustavo: “O público não tem o sentimento que a gente tem daqui. Igual eu falei aquele negócio do Lucas, quando ele fala pro Lucas assim: ‘Pô, Lucas, você tá mal. Talvez tu devesse sair.’ O público compra: 'Porra, olha lá ele preocupado com a saúde do amiguinho'."

Gustavo: “Bicho, se for pra esse cara ganhar mesmo, me tira agora.”

Poucos instantes antes do programa ao vivo, alguns brothers conversaram no quarto Grunge sobre o ator.

Na noite desta terça-feira (15), o assunto principal da casa do Big Brother Brasil foi Arthur Aguiar. Chamado de manipulador, o brother foi criticado pelos integrantes do quarto Lollipop e pelas Comadres.

