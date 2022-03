BBB22: Prova do Anjo vaza e revela identidades de dummies pela 1ª vez

Normalmente, nesse momento as câmeras são cortadas, mas dessa vez as imagens acabaram vazando, deixando aparecer inclusive alguns dummies sem a fantasia e outros membros da produção.

a produção vazou que a prova do anjo de hoje será de verdadeiro ou falso e só tem seis cabines (off: cada dummy gato…) #bbb22 pic.twitter.com/hDh89ZvSKW

A TV Globo deixou vazar imagens da Prova do Anjo instantes antes da disputa começar, enquanto a equipe da produção do programa ainda realizava os testes.

