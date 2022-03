BBB22: P.A, Scooby ou Lucas? Veja como estão as enquetes do 10º paredão

O décimo paredão do Big Brother Brasil 2022 não está fácil para Lucas. O brother do grupo Pipoca disputa a berlinda com dois amigos populares do Camarote, e ao que tudo indica ele deve sair. Confira as parciais das enquetes:

