BBB22: Natália causa polêmica ao falar sobre escravidão: ‘a gente era eficiente'

Natalia, preta, entende que pretos foram escravizados, por sermos "fortes, porque éramos bons no que a gente fazia". Ow... Preto era bom de apanhar? De corpo e não de mente?Era bom de ter sua liberdade cerceada? De ser tirado do seu próprio trono pra servir a rei branco? #bbb22

Natália recebeu duras críticas após declaração polêmica sobre a escravidão no Brasil, na madrugada desta terça-feira (18). A sister ainda afirmou que o racismo fora do país é pior.

