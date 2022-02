BBB22: Maria pede desculpa no Raio-X em meio a polêmica de agressão a Natália

Maria está preocupada após ter dado com o balde na cabeça de Natália durante o Jogo da Discórdia nesta segunda-feira (14) e pediu desculpas à sister depois da dinâmica.

Maria no raio x falou sobre ser agressiva, disse que pediu desculpas ontem pra Natália e pediu agora para o público também #BBB22 pic.twitter.com/DO5wPd2pqf — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) February 15, 2022

Hoje pela manhã, a atriz usou o Raio-X para novamente se desculpar e falou sobre o seu jeito agressivo. “Quando eu vim para cá pro programa eu vim muito disposta a ser eu mesma, mas eu sabia que tinha uma preocupação: a minha tendência a ser agressiva. Só que a tendência a ser agressiva são nas minhas palavras, nas minhas expressões, no meu tom de voz, nunca foi num lugar de agressão e isso é uma atitude que me preocupou e que eu pedi desculpas no ao vivo para Natália, depois pedi desculpas de novo e gostaria de pedir desculpas aqui para vocês”, disse a atriz, que na semana passada também foi agressiva com Arthur.

O que a sister não sabe é que fora do reality o público pede sua expulsão. A suspeita de que Maria possa ser expulsa do programa aumentou após a câmera do confessionário ser cortada na manhã de hoje.

A Globo ainda não se manifestou sobre a polêmica e qual atitude tomará.