BBB22: Gustavo pede presente ousado a Laís antes de eliminação

Ansiosa pra ver a eliminação da Laís não só pq acho ela insuportável, mas pra ver o que o Gustavo vai fazer com a calcinha dela. Será que vai usar pra enxugar as lágrimas? #BBB22 #foralais pic.twitter.com/KXl1kHZWPi

Apesar do pedido, Laís não deu a calcinha para o curitibano. No Twitter, internautas repercutiram a cena.

Na noite da eliminação no paredão entre Laís, Douglas e Eliezer, Gustavo aproveitou o momento em que a ficante fazia as malas para pedir que ela deixasse um presente ousado.

