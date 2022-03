BBB22: Eli e Natália discutem e brother surta ao ser acusado de ter a 'boca aberta'

Após a discussão, Natália chorou e afirmou que ninguém grita com ela, nem a própria mãe. Pedro Scooby consolou a sister com um abraço.

Lina foi questionar o brother e ele ficou alterado, se dirigindo também a Natália. A sister não gostou e saiu do local. Dentro da casa, a briga continuou e Eliezer falou aos berros com Natália, que questionou se ele está gritando com ela.

Tudo começou quando Natália comentou com Lina que o ficante “é boca aberta” e acaba entregando suas estratégias, ao vê-lo conversando com Pedro Scooby, Gustavo e Arthur.

Natalia falou para as meninas que achava que o Eli estava "abrindo o jogo" com os brothers. Ao ser questionado por Nat, Eli surtou #BBB22 pic.twitter.com/pzLE7dCm9y

Eliezer, de 32 anos, e Natália, de 22, tiveram uma discussão feia na festa durante a madrugada deste domingo (27), que terminou com o brother aos gritos com a mineira.

