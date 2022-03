BBB22: Desidratação, dor, vontade de fazer xixi e mais; veja como está a Prova de Resistência

Com 19h de duração da Prova do Líder de Resistência do BBB22, os brothers estão tentando ao máximo aguentar mais tempo. Ainda estão na prova Arthur, Lucas, Linn da Quebrada, Natália e Paulo André.

Lucas está dando pistas de que deve desistir em breve. O estudante de Medicina está afirmando que está desidratado, com fome e sede. Conversando com Arthur, ele afirmou que não iria aguentar, mas que também não está com coragem de pedir para sair após todo esse tempo. O brother recebeu o apoio de Natália, que pediu para ele ficar mais um pouco.

Natália, até uns momentos atrás, estava ativa e falante e depois teve uma queda de energia, mas segue determinada. Ela disse que não tem como comparar o seu preparo físico com o de atletas como P.A., mas afirmou que vai até o fim. Ela espera que no ao vivo tenha alguma mudança na dinâmica da prova. De vez em quando canta alguma música baixinho.

Lina aparenta estar bem, mas afirmou que está com vontade de urinar e está com o pé doendo. “Eu vou até o fim, mesmo que o fim seja daqui a pouco”, disse ela.

Arthur volta e meia conversa com Lucas, e não dá sinais de que deve desistir. Ele também incentivou Paulo André: “P.A., pede tua blusa, senão tu vai ficar com frio. Ele tá sem blusa, pô. Eu tô de regata e já to com frio”, disse o ator.

O mais quieto da prova é P.A., que não dá muitas pistas sobre como está aguentando e parece reservar energia. Em certos momentos ele abaixa a cabeça, e em outros ele canta sozinho sussurrando, chegando a sorrir para a câmera.