BBB 22: Paulo André é chamado de ‘palmiteiro’ por Maria em meio a flerte com Jade Picon

Também após o fim da festa, Maria chamou o velocista de "palmiteiro" mais uma vez. Ele não gostou, disse "Ih, qual é", e se retirou do quarto. O termo 'palmiteiro' está nos assuntos mais comentados do Twitter, com internautas opinando sobre o assunto.

Em conversa com Eliezer, Jade sinalizou: “A gente tá numa sintonia ali, [mas] muito cedo pra decidir qualquer coisa”. Durante a festa, ela se impressionou com o fato de Paulo André nunca ter ingerido bebidas alcoólicas.

O termo Palmiteiro é usado para se referir a homens negros que têm preferência por se relacionar com mulheres brancas e "padrão", desconsiderando as negras.

Pedro Scooby disse que vai agir como cupido na casa. O surfista estava em uma rodinha com Paulo, Jade, Arthur Aguiar e Maria, quando ele e Arthur resolveram incentivar o casal. Maria, que já tinha demonstrado interesse no velocista antes de Jade entrar, chamou o brother de “palmiteiro”.

A primeira festa da 22ª edição do Big Brother Brasil não rendeu nenhum casal, mas há um clima rolando entre Paulo André e Jade Picon, e até uma polêmica no ar.

