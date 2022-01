BBB 22: Naiara pergunta a Arthur: “quem ama, trai?”

Naiara soltou uma direta daquelas para Arthur Aguiar no BBB 22 ao fazer uma pergunta em referência às mais de 50 traições no seu casamento com Maíra Cardi. Deitada no gramado com os brothers, a sertaneja disparou: “Você acredita que quem ama, trai?”.

