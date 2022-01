BBB 22: Globo mostra autora do torpedo polêmico enviado à Linn da Quebrada

A frase "Linn merece respeito" ficou em 1° lugar entre os assuntos do momento no Twitter, com mais de 60 mil tweets.

Após a polêmica do torpedo enviado para a cantora Linn da Quebrada, a edição deste sábado do BBB, mostrou que a autora da mensagem anônima foi a participante Laís.

