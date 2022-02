Bárbara faz apelo a Laís antes de ser eliminada no BBB22; vídeo

"Se eu sair pelo amor de Deus tirar o foco da Natália e desiste do Arthur", pediu a sister. Além disso, a ex-BBB também contou sobre sua relação dentro do confinamento com a médica. As duas venceram a primeira prova de resistência do reality que durou cerca de 12 horas.

Bárbara revelou, nesta terça-feira (15), durante o bate-papo com Rafa Kalimann que fez um apelo a sua amiga Laís antes de ser eliminada do BBB22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.