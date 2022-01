Bárbara discute com Rodrigo ao falarem sobre jogo no BBB22; vídeo

Em seguida, o paulista pergunta: "Você me acha paranoico? É só isso que eu ouço falar. Sou paranoico, brinco com a minha paranoia... Todo mundo: ‘Seja leve, Rodrigo’". E Bárbara dispara: "Quer que não te fale mais nada?".

Depois, Eslovênia acrescenta: “A gente tá aqui pra se desequilibrar e se equilibrar novamente”. Rodrigo diz que não concorda com Bárbara, e a sister responde: "É, e eu também não concordo com várias coisas que você fala. Só que não dá pra te falar nada, porque ou você fica paranoico ou você pensa que é eu te atacando".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.