Bárbara critica Maria por sexo com Eli: ‘Quase obrigou ele a comer ela'

“Ela me assusta um pouco, acho que ela exagera”, disse, afirmando que nem sempre Eliezer se mostra a fim de ter relações com a atriz.

Bárbara criticou Maria por ter “forçado” Eliezer a fazer sexo após a festa na semana passada. O papo com Jade e Laís ocorreu no quarto do Líder ao vê Maria pelas câmeras.

