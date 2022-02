Arthur rebate acusações de Laís: 'tá se posicionando agora que a água bateu na bunda'

No Jogo da Discórdia, Arthur rebate Laís, que apontou o brother como criador de um complô contra ela dentro da casa: "Eu sou o vilão e vocês são os mocinhos e as mocinhas" #BBB22 pic.twitter.com/fOU9hKFz2x

Durante o jogo da discórdia, Arthur se defendeu das acusações de Laís de que ele teria armado um complô contra a sister. Ele deu o colar "não vence de jeito nenhum" para a médica e rebateu as críticas de que ele teria medo de enfrentar Jade Picon no paredão do BBB22.

