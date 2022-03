Arthur leva invertida da produção após dizer que escondeu as facas de Natália

No quarto do líder, Arthur voltou a falar sobre a briga entre as comadres durante a festa no BBB22. Arthur contou que escondeu as facas na cozinha para evitar que a sister se machucasse e levou uma invertida da produção.

Natália protagonizou uma quebradeira no reality depois que discutiu com Lina. Ela chutou a porta do quarto grunge e arremessou alguns móveis pela cozinha.

Arthur explicou que desligou o fogão e guardou as facas com medo da Natália se machucar. #TeamArthur #BBB22 pic.twitter.com/vAouuACfR5 — Central Oficial Arthur Aguiar (@centralarthurof) March 18, 2022

"Eu comecei a recolher as facas, mano", contou Arthur. O DG respondeu: "Ah, mas ela não ia fazer nada assim…". "Não, não, pra alguém, mas para ela mesmo não se machucar, sabe?", justificou o ator.

Após a invertida da produção, Arthur finalizou o assunto. "Ah, vamos parar de falar desse assunto".