Arthur fica chateado com brothers e dispara: 'Quero ver a cara deles quando eu voltar'

"Que loucura! Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas esquecem que isso é gravado. Não sei o que acontece, não. Mas, enfim... Tô vacinado com isso já".

"Gente, eu quero muito ver a cara deles quando eu voltar. Principalmente do DG [Douglas Silva] e do Pedro [Scooby]. Eu quero ver a movimentação deles. Porque eu saí eles acreditaram que a Lina e o Eli eram mais fortes, e coloram neles. Rolou até mensagem [no queridômetro] hoje, falando parabéns. E ainda me denominaram como 'amigo e aliado'", disse o brother.

Arthur observou atentamente os brothers durante a festa no BBB22. Ele refletiu sobre como os confinados passaram a agir após a sua "eliminação" e revelou estar chateado com seus amigos DG e Scooby.

