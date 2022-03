Arthur e PA fazendo dueto em festa do líder no BBB22

Quem resiste a um bom karaokê? Arthur Aguiar e Paulo André não conseguiram conter a empolgação na Festa do Líder na noite desta quarta-feira, 23/3, e agitaram o BBB 22 cantando muito — e de tudo! Teve de Matheus e Kauan até Cazuza e Lulu Santos. Com muitas letras apaixonadas, o ator e o atleta compartilharam uma paixão em comum pelos palcos com os brothers, sisters e todo o restante do Brasil. É claro que muita gente se derreteu com o momento, né?

