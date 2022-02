Arthur confronta Jade após ser indicado pela 2ª vez ao paredão

"É que não entendi em que momento do jogo eu deixei claro para você que você era uma prioridade minha. Você não foi e não é uma prioridade minha no jogo. Você falou que eu era uma prioridade sua, mas você não é. Rolou uma falha de expectativa", pontuou Jade.

"Eu falei de uma segunda chance e em nenhum momento você veio conversar comigo. A primeira vez que você veio foi para falar que me vetaria da Prova do Líder" "E você veio conversar comigo?", questionou Jade.

"Eu não quis falar agora pra não parecer que era pra me livrar do paredão. [...] Eu não fiz nada pra você e a primeira vez que você falou comigo depois do paredão foi sobre o veto", disse o ator.

