Após saber de interesse de Anitta, PA pergunta motivo do fim do namoro a Pedro Scooby

Depois de ouvir de Larissa, da Casa de Vidro, que ele é um dos galãs do BBB 22 e até Anitta demonstrou interesse, Paulo André questionou Pedro Scooby sobre o motivo do término do surfista com a cantora. Paulo André começou a conversa contando: "Eu e meu amigo, a gente inventou um bordão. Quando a parada deu bom, a gente fala assim: 'Deu Anitta'. A gente fala isso entre a gente".

"Aquela deu muito bom na vida", concorda Scooby, que viveu um intenso e exposto namoro com a cantora em 2019. Após o término, ele engrenou um romance com Cintia Dicker, com quem hoje é casado.

O surfista de ondas gigantes em seguida tranquiliza o velocista olímpico: "Não fica bolado, não, já passou tanto tempo. Já passaram 3 anos". Os dois se abraçam e o srufista diz: "Não deixa de zoar como estava zoando, tudo certo. O irmão dela é como se fosse meu irmão, pai dela é meu brother. Eu sou casadão, depois ela teve namorado".

"Mas vocês foram intensos?", perguntou PA. "Claro", respondeu Scooby. "Por que não deu bom?", quis saber PA. "Personalidades diferentes, não sei... Minha cabeça não estava boa também", justificou Pedro.