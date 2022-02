Após beijos picantes na madrugada, Jade quer impor limites a PA

Após Jade Picon ter a iniciativa de puxar Paulo André e beijá-lo no quarto do líder na madrugada deste sábado (12), ela disse para participantes do reality que não pretende mais dormir com ele no programa.

A afirmação foi feita quando a influenciadora conversava com Bárbara e Laís.

"Hoje eu quero dormir com vocês [Laís e Bárbara]. Todo início de relação, quando você começa a ter algo com alguma pessoa, é onde você determina limites, tá ligado? Se eu dormir com ele hoje, eu vou dormir amanhã, e depois, e depois... Eu não quero que vire uma rotina", desabafou.