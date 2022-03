Antes do BBB, empresário instruiu Jade Picon a se afastar de Arthur, diz Leo Dias

Arthur Aguiar estranhou as atitudes de Jade Picon no início do BBB22, que começou após a sister acusar o brother de não parabenizá-la por ganhar o líder e culminou numa forte rivalidade que perdura no programa.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, a atitude da sister pode ter sido calculada. Isso porque o colunista ouviu fontes que garantem que o seu empresário, Davi Zar, a instruiu a não se aliar ao cantor no programa.

“Ah, eu já pedi pra ela (Jade), não se aliar ao Arthur, pra ela não sair queimada.”, teria dito Zar ao ouvir a confirmação do marido de Maíra Cardi.

O empresário negou as informações.

Ao entrar no BBB22, Arthur Aguiar estava com a imagem manchada por inúmeras traições que foram descobertas e expostas por Maíra Cardi - que já perdoou e está de volta com o artista.