Affair quer provar inocência a Whindersson após conversa vazar: “não sou caso de uma noite"

Sabrina Low, affair de Whindersson Nunes, está tentando provar a sua inocência ao humorista após conversas íntimas do casal vazarem na internet. Ela deu uma entrevista a Leo Dias, do Metrópoles, falando mais sobre o assunto.

Desde o vazamento das mensagens, Whindersson não fala mais com a modelo. “Pelo que li das postagens dele, deu para ver que estava muito bravo. Eu só quero provar minha inocência. Sei que não preciso ou sou obrigada a isso, mas se esquecem que eu também fui exposta e estou morrendo de vergonha da minha família”, disse Sabrina ao colunista.

“Não printei nossas conversas e mandei para uma amiga. A única pessoa que sabia que estávamos saindo era a minha mãe. E ela mora no interior do Mato Grosso”, disse a modelo. “Sempre tive medo que alguém soubesse”.

A jovem de 20 anos conta que conheceu Whindersson antes mesmo do relacionamento dele com Maria Lina Deggan, mas que os dois só ficaram depois da separação. “A gente sempre se via. Ficava uns dez dias longe e se encontrava. Não sou um caso de uma noite”

Ela argumenta que não sai mais de casa devido aos ataques que sofre, e que não teria motivo para divulgar a conversa com o comediante:

“Não quero ser chamada de vagabunda como estou sendo. Trabalho desde os 17 anos em São Paulo, tem uma agência que me representa, sou independente e pago as minhas contas. Eu ganharia o que com as conversas vazadas? Só haters. Porque agora nem com ele eu posso falar mais, já que se afastou por achar que quebrei a confiança dele. As primeiras a me cancelar foram as mulheres. Queria saber que feminismo é esse, onde o homem sai de pegador, e eu de traidora. Essas conversas nem são de agora, já tem um tempinho. Por que eu iria vazar um conteúdo que só me prejudicaria? Por 15 minutos de fama é muito pouco”. “Até ameaçada de morte eu fui, disseram que sabem onde eu moro… Lógico que estou preocupada. Nunca passei por nada parecido”, completou.