Aeroporto e looks: veja as primeiras fotos da chegada dos eliminados no BBB22

Luciano, Rodrigo, Bárbara, Naiara, Brunna, Larissa, Jade e Vinicius já estão prontíssimos aguardando ao vivo do Big Brother Brasil 2022 começar, nesta quinta-feira, 17. Confira a chegada de alguns dos ex-brothers no aeroporto do Rio de Janeiro, e também os looks que alguns deles já mostraram que irão usar hoje.

Os oito eliminados pelo público voltam aos estúdios hoje para uma dinâmica ainda misteriosa. Tudo o que se sabe até o momento é que não haverá repescagem, mas os brothers ficarão 8 dias confinados no mesmo hotel onde ficaram antes do início do reality show.

Outra questão é que a dinâmica acontece no mesmo dia da Prova do Líder, em meio a rumores de que haverá um Quarto Preto no programa.