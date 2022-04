'Acho que a galera que está torcendo por mim votou para ela sair', diz Arthur sobre eliminação de Lina

Arthur Aguiar e Pedro Scooby decidem ir malhar na academia e refletem sobre o que pode ter causado a Eliminação de Linn da Quebrada do BBB 22.

"O que tu acha que culminou a saída da Lina?", indaga Arthur Aguiar. "A única coisa que eu vejo foi a parada lá no início com a Nat", aponta Pedro Scooby. "Com a Nat?", indaga o ator. "Que eu falei no Jogo da Discórdia e essa parada do DG que, na real, ela quis englobar todo mundo", lista o surfista. "Ela atingiu eu, PA, você e o DG", concorda Arthur Aguiar.

Pedro Scooby, então, traz um alerta para o brother. "Essas duas coisas na real, mas aqui é isso cara. Não é o que você fala na frente dos outros. É o que você fala privado. Ela falou sei lá com alguém, com a própria Jessi", justifica."A gente não sabe o que ela falou da minha volta [do Paredão Falso]. Acho, não que isso seja determinante, mas a galera que está torcendo por mim votou para ela sair também", pontua Arthur Aguiar.

O ator diz confiar que seus fãs ajudarem a votar pela saída da sister. "Porque era a oportunidade de tirar uma pessoa forte e que era contra mim... Sei que minhas fãs, independente do programa, votaram, mas não sei se quem gostou de mim aqui votou para ela sair... Não estou dizendo que isso fez ela sair, mas contribuiu também", destaca o ator. "Claro. A galera do Lollipop pode ter defendido o Eli", sugere Pedro Scooby. "Exatamente", concorda Arthur Aguiar.