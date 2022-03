'BBB 22': Troca de farpas entre DG e Scooby e Eslô intimada para lavar banheiro são destaques do dia

DG comentou que, quando o tempo fecha, suas tatuagens e cicatrizes coçam, e Pedro Scooby ficou surpreso. “Cicatriz coça? Car*lh*”, que loucura”, declarou o surfista. O ator reclamou do tom do brother nessa fala: “C*ralh*, não posso falar que coça? Bagulho meu, pô. Não f*de”.

O que era pra ser um papo descontraído na piscina entre Douglas Silva e Scooby, acabou virando um atrito. Uma conversa sobre o efeito do clima em tatuagens e cicatrizes foi o motivo do desentendimento dos dois.

“Não tem como comparar. Isso aqui é um casarão, com piscina, com tudo. Mas aqui é um lugar que você entende porque a galera vai para a cadeia e começa a fumar cigarro. É isso, né? Uma bengala. Você se apoia ali na bengala”, declarou Pedro Scooby.

A miss contou que foi estender a roupa que estava no banheiro na área externa, e Scooby e P.A., ao ver a cena, perguntaram se ela estava lavando o cômodo. Quando ela confirmou, eles gritaram em comemoração e aplaudiram a atitude dela. “Gente, tô passada!”, riu. “Menina, a galera tá com a língua solta”, falou Jessi.

Além disso, o dia também teve troca de farpas entre DG e Scooby, Eslô sendo intimada para lavar o banheiro e o surfista refletindo sobre fumar cigarro dentro do reality. Confira os destaques do dia:

Antes da comemoração do fim do reinado de Lina chegar, a líder convidou Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André para o almoço da líder, como uma forma de retribuir o carinho que os brothers tiveram com ela na prova do último dia 25.

Após a eliminação de Lucas Bissoli, esta quarta-feira, 30, é dia de Festa da Líder no Big Brother Brasil. Para fechar a “linnderança” de Linn da Quebrada, sua festa tem como tema “House of Quebrada”.

