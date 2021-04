Viih Tube é a nova líder e grita por Thaís ao vencer prova no BBB21; vídeo

O apresentador Tiago Leifert explicou como seria a competição. Cada brother tinha que atravessar uma pista dentro de um tempo específico, determinado pelo produto escolhido na prateleira. O objetivo era atravessar a pista no tempo mais próximo do estipulado. A diferença do tempo do produto para o tempo feito gerava uma pontuação. Viih Tube e Fiuk empataram na primeira rodada e seguiram para a final do jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.