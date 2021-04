Viih Tube diz que Juliette tem a cabeça quadrada

Thais falou pra casa inteira que Juliette está disputando a amizade com a Viihtube! Chamaram ela de talarica, zombaram do corpo dela, falaram da cabeça quadrada, debocharam na cara dela! Eu não vou conseguir votar em outra pessoa que não seja a Thais, pra mim já deu!! #bbb21

vitória chamou juliette de cabeça quadrada e tem gente tentando defender com o fato da própria juliette se chamar assim... sendo que uma das coisas que ela mais fala ali é "EU posso me chamar de tal coisa, você não".

