Thaís, Fiuk e Arthur disputam o 11º paredão no BBB21

Logo depois, os dois mais votados pela casa foram Pocah, que recebeu 3 votos, e Arthur que teve 4 votos. No entanto, apenas Arthur e Pocah disputaram a prova bate e volta com o cantor Fiuk. Ele está na berlinda desde que perdeu a prova do líder, na quinta-feira.

O anjo da semana, João Luiz, imunizou a influencer Camilla de Lucas. Em seguida, Caio, que é o líder, mandou Thaís direto ao paredão. Ao indicar a sister, o brother se justificou: “A minha indicação hoje é a Thaís. Acho que não era surpresa. Não é com agrado que eu faço isso, mas eu, analisando a minha trajetória no jogo, a gente era muito próximo, e eu não sei o que veio a acontece que a gente se afastou um pouco. Eu ainda tentava algumas vezes. Não fui conversar porque respeito o espaço”, disse.

