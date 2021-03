Sarah para Gil após salvar Juliette do paredão: ‘ela votaria em você. Caio

O economista discorda: “Como é que ela sabe do negócio que eu falei sobre a Lumena? Ela ia tirar do além?”. Sarah finaliza afirmando que quem contou para Juliette foi Caio.

Depois, no quarto do líder, Sarah criticou Gilberto por ter escolhido Caio ao invés de Juliette para o paredão. “Vou falar logo: Juliette votaria em você. O Caio, não. É um fato”, disse colocando Gil contra a paraibana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.