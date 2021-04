Rodolffo desabafa após ser eliminado do BBB21: 'Eu tô super arrependido'

Após polêmica de racismo, Rodolffo foi eliminado do BBB21 com 50,48% dos votos ao disputar o paredão com Caio e Gil. Em entrevista na Rede BBB com a apresentadora Ana Clara, o sertanejo desabafou que não está feliz pela forma como deixou o reality.

"Confesso a você que eu tô muito mal, principalmente pelo motivo da saída. Não foi bacana, eu concordo que não foi bacana o motivo da saída. E eu tô super arrependido, sabe? Não aplaudo o que eu fiz, assumo o erro. Tentei falar com o João ontem, hoje mais cedo, agora a noite a gente acabou se falando melhor, mas é isso. Entrei pra lá sabendo de toda a minha cultura, de tudo que eu já vivi, de todos os ensinamentos que eu tive perante o mundo moderno de hoje", disse ele.

Ao tentar se justificar, Rodolffo disse que gostaria que os brothers tivesse explicado para ele o motivo de seus erros. "E o meu mundo ainda é um pouco restrito com relação as adversidades. E eu entrei no programa sabendo disso, e anunciando isso. Eu entrei falando que sou um pouco chucro demais e que ia cometer alguns erros que nos dias de hoje não são legais, e eu queria um pouco de paciência de vocês e correção".