Prova do líder chega a 6 horas de duração; veja quem segue na disputa

Oito brothers amanheceram nesta sexta-feira (02) na disputa pela 10ª liderança do BBB21. A prova do líder é individual e de resistência e os participantes dançam na pista há mais de seis horas. Arthur, Gil, João, Juliette, Rodolffo, Thaís e Viih Tube continuam no páreo.

Fiuk foi o primeiro eliminado da disputa, seguido de Caio, Camilla de Lucas e Pocah, que foram eliminados no decorrer da competição.

Para ser o novo líder, os brothers têm que dançar na pista enquanto a música toca. Sempre que ela parar, eles devem encontrar as peças jeans que aparecem no telão. Eles montam o quebra-cabeça com as respectivas peças na bancada e apertam o botão. Assim que apertam o botão, voltam para a pista de dança e o jogo continua.