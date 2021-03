Projota, Lumena e Arthur estão no 5º paredão do BBB21

Caio era o anjo da semana e, portanto, autoimune. O líder, João Luiz indicou o cantor Projota à berlinda. O crossfiteiro Arthur recebeu 6 votos da casa. Fiuk, Rodolffo e Lumena foram indicados pela atriz Carla Diaz após ela atender ao big fone. No entanto, Fiuk foi salvo por Projota, que tinha o direito de escolher com quem não queria disputar a preferência do público.

Projota, Lumena e Arthur se enfrentam no paredão do BBB21.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.