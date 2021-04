Mãe de Viih Tube critica Juliette ao defender a filha e é detonada

Em outro momento de desabafo no Instagram, Viviane Tube voltou a comparar a filha com Juliette: “A Juliette, coitada, foi arrebentada, leva chibatada de todo mundo, e ela vai lá e lambe a pessoa. E daí? A Viih ainda é querida pela casa. E vai e gruda na pessoa. E a Juliette que nem é querida, e vai e gruda na pessoa? Então gente, são pontos de vista diferentes.”.

Viviane Tube, mãe de Viih Tube, saiu com unhas e dentes para defender a filha da rejeição do público do BBB 21, mas o tiro saiu pela culatra e acabou piorando a situação.

