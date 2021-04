Karol Conká volta às redes sociais após cancelamento no BBB21

O documentário, que estreia no dia 29 de abril, mostra a vida da cantora após a eliminação do BBB21.

“Não apareci muito por aqui, porque entendi que precisava me afastar um pouco das redes e cuidar de mim. Vejo o documentário como uma oportunidade, em tempos de cancelamento, de relembrar que somos muito mais complexos do que um reality show é capaz de mostrar”, escreveu.

Eliminada do BBB21 com o maior índice de rejeição da história do reality, Karol Conká voltou às redes sociais após a exibição de trechos do documentário “A Vida Depois do Tombo”.

