Juliette teme saída de Camilla; confira as parciais das enquetes

Juliette abraçou Camilla na tarde desta terça-feira (27), temendo a eliminação da amiga, que enfrenta o paredão com Arthur e Pocah. Confira como foi o diálogo

Juliette outra vez dizendo que se a Camilla sair as coisas vão perder o sentido pra ela. VOTEM! #ForaArthur pic.twitter.com/W3FdkuMgKz — Info Juliette Freire (@InfoJulietteOf) April 27, 2021

Juliette: "Quero que tu fique.” Camilla: "Sabe que eu sei o que tu pensa". Juliette: "Eu acho que tu fica. Juro.". Camilla: "Calma, amiga, relaxa.". Juliette: "Eu acho que tu fica, juro. Eu estou com medo porque se tu sair, vai perder um pouco de sentido para mim." Camilla consolou a sister em seguida.

Vale lembrar que a votação segue aberta no Gshow, e segundo apontam as enquetes, Camilla corre o risco de sair. Juliette já pediu inúmeras vezes que sua torcida mantenha Camilla na casa.

Na parcial da enquete do Portal do Holanda, na noite de hoje, Camilla (27%), Arthur (38%) e Pocah (33%) aparecem com resultados próximos, indicando que a maioria dos leitores do site gostaria de eliminar Arthur.

Já a parcial da enquete do UOL aponta que Camilla pode ser eliminada. Ela está com 41,78% das intenções de voto, seguida de Arthur com 39,44% e Pocah com 18,78%.