João flagra jogo de Gil e revela a Camilla complô contra Juliette

João já percebeu que Juliette está sendo alvo de um complô e criticou a atitude dos ‘amigos’ da sister, que votaram nela no último paredão.

Hoje de manhã, João e Camilla foram os primeiros a acordarem e fizeram uma análise sobre o jogo. João, então, revelou a amiga que flagrou o jogo de Gilberto no quarto do líder.

João contando para Camila que viu todo jogo do Gil no tabuleiro e que ele colocou a Juliette sozinha. #BBB21 pic.twitter.com/B3ydIGzhnq — Poc Mágica (@itolindoo) March 24, 2021

“Na hora que eu olhei os bonequinhos que ele estava mexendo, estavam do jeito que ele tinha deixado. Aí tava assim: a Juliette sozinha, do lado tinha Gil e Sarah, Rodolffo e Caio atrás da Sarah, aí tinha Carla, Arthur e Pocah e depois tinha eu, você, Thaís e Viih. Mas eu lembro - isso ainda é meio nebuloso na minha cabeça - a Juliete tava sozinha, sem ninguém do lado, e nós quatro. Daí você tira suas conclusões”.

“Ou a Juliette vai pra lá, ou vem pra cá”, respondeu Camilla.

Camilla tava num papo com o João e disse que se pegar o líder indica a Sarah porque acha que ela é o alvo do público. PLANTA FAZ ISSO???pic.twitter.com/Jegt8uNG9F — Matheus Rocha (@matheus) March 24, 2021

João lembrou sobre o jogo da discórdia e comparou Carla e Juliette. “É muito estranho ver um bombardeamento da Carla naquele jogo da discórdia. Eu percebo que, pra Juliette, foi da mesma forma”.

“Não é da mesma forma”, pontuou Camilla. “Mas são as mesmas pessoas”, ressaltou João.

A sister finalizou afirmando que a paraibana está “ligada”.

Na noite de ontem, o professor já havia feito uma análise do jogo com Viih Tube. “Coisas que estão acontecendo, que eu não quero acreditar que estão acontecendo. Só que eu preciso acreditar, que elas estão na minha cara”, disse ele a Viih.

“Igual esse negócio da Juliette. Eu achei feio o que fizeram com ela”, completou se referindo aos votos dos amigos na paraibana.

Viih concordou: “Eu ia falar isso agora. Sabe o que eu iria falar? Sabe o que mais me deixa assim? O fato de todos os amigos terem votado na Juliette, e o fato do próprio amigo ter colocado o Rodolffo no paredão”.

João diz que entendeu o voto em Rodolffo, mas não entende os votos em Juliette. “Eu também não. Parece que foi um complô, né?”, disse a youtuber. “Exatamente. Isso pra mim não faz sentido”, respondeu o brother.