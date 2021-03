Irmã de Thais dá ‘dica’ através de vídeo do Anjo e sister fica chocada

Neste domingo (28), durante o almoço do Anjo, Thaís assistiu ao vídeo enviado pela sua família para matar as saudades e acabou percebendo uma dica.

Na hora que a sua irmã de Thais foi se despedir, disse: “Um beijo do Luca”. No mesmo momento, a sister ficou séria e perguntou: “Luca?”. Esse é o nome do ex-namorado da sister.

o recado da irmã da thais pic.twitter.com/uYmX7MqEkw — samuel (@bahlssam) March 28, 2021

Thaís - e também os internautas que acompanharam a cena - entenderam isso como um recado para a sister se afastar de Fiuk.

A cirurgiã-dentista explicou para Pocah e Viih Tube, suas convidadas do almoço, que viu a situação como um conselho. “Minha irmã é muito do tipo 'se valoriza', sabe? Ela deve estar: 'Nossa, Thaís, para de passar vergonha".

Como de costume, a produção do Big Brother Brasil edita o vídeo enviado pela família para não levar informações externas aos brothers. Mas parece que dessa vez, deixaram escapar.

Um pouco depois, Thaís voltou a comentar o assunto do vídeo e ficou em dúvida se a irmã disse "Luca" ou "Lucas", que é o afilhado da sister. Mas no vídeo, a irmã parece mesmo falar "Luca", sem o "s".

O namoro de Thaís com Luca durou 2 anos e acabou pouco antes da sister entrar no programa. Eles estariam conversando e Thaís acabou entrando no reality show sem avisar ao rapaz.