Internautas mostram o que Viih Tube disse a Gil após final da prova do Líde

Cada vez mais os internautas percebem que que Viih Tube deu a entender a Gilberto que deixou ele ganhar a liderança.

Na noite desta quarta-feira, momentos antes da eliminação entre Arthur, João e Pocah, telespectadores do pay per view ‘desenterram’ o momento em que Vitória abraçou Gil após o brother vencer a Prova do Líder; ele agradeceu e ela disse, olhando fixamente para Gil: “de nada, de nada. essa liderança é sua”.

E assim que Gilberto venceu a prova...

Gilberto: "Obrigada, viu?"

Viih Tube: "De nada, de nada. É sua. Essa liderança é sua."#BBB21 pic.twitter.com/TJ1iRAvbMF — No Instante - A informação agora (@SiteNoInstante) April 22, 2021

Com a estratégia, Vitória conseguiu limpar a barra com Gil, mesmo tendo acabado de indicá-lo ao paredão. O doutorando em Economia acabou colocando Pocah na berlinda, no lugar.

Na noite de hoje (21) Arthur, Fiuk e Pocah alertaram Gilberto sobre o comportamento de Vitória.