Gemidos de Pocah com Arthur roubam a cena durante Prova do Anjo: 'tá quase'

Em um dos instantes mais intensos do embate com Camilla e João, Pocah já estava muito ofegante e começou a gemer, ao mesmo tempo tentando incentivar o colega Arthur a completar a rodada. "Vai Arthur", "Tamo quase lá", "A gente tá quase", dizia, entre um gemido e outro. Os gemidos inusitados da sister foram alvo da atenção dos internautas, que compartilharam o vídeo do momento.

Querendo muito vencer a Prova do Anjo neste sábado (3) para poder ver a filha, Pocah ficou bem cansada ao participar da dinâmica, fazendo dupla com Arthur.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.