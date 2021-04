Fiuk pede desculpas a Juliette e se insinua para sister: ‘fazer com amor’

Fiuk e Juliette voltaram a trocar provocações sexuais na noite desta terça-feira (21). O filho de Fábio Jr. ficou se insinuando para a paraibana enquanto preparavam a janta afirmando que sobrariam só os dois no quarto quando João fosse dormir no quarto do líder com Gil.

O ator começou o papo perguntando de “Juzinha” comeria o prato que ele estava preparando. “Deixe de ser sonso”, respondeu Juliette percebendo a malícia. “Fazer com amor, Ju. Vai ficar gostoso”, continuou. Fiuk. “Gostoso o quê? Que gostoso. Pensa que tu me engana, é? Não adianta falar com essa vozinha, não. Nem adianta falar com essa vozinha de gostoso”, rebateu.

Em seguida, a paraibana fala que ela, Fiuk e João vão revezar ir dormir com Gil no quarto do líder e o cantor dispara: “Um dia você vai sobrar aqui. Amanhã o João vai dormir lá, você vai dormir aqui embaixo”.

"Deus me 'defenderai'. Eu não sou gente, não. Eu tenho carne e osso", disse Juliette, que começou a cantar “Detalhes” de Roberto Carlos. Fiuk pediu para ela não “cantar assim” perto dele em tom de provocação.

“Ô menino atacado. Deixe de ser atacado. Tu aprendeu com quem quem esse enxerimento? Com quem tu aprendeu essa sua audácia? Essa sua paquerância?”, questionou a paraibana.

“Juliette, vou te falar uma curiosidade, cara. Você acredita que eu tenho o mesmo signo e ascendente do meu pai?”, disse Fiuk.

“Misericórdia, Jesus. Deus me 'defenderai'. Ainda bem que minha mãe me avisou: 'Minha filha, quando tiver sonâmbula, esqueça a cama do Fiuk'. Eu repreendo em nome de Jesus”. Ele ri e dispara: “Calma que tem mais noites de sonambulismo aí, Ju”.

Na última festa, Fiuk deu em cima de Juliette algumas vezes e levou fora da sister.

Ontem, ele também pediu desculpas a maquiadora por ter desconfiado dela.