Fiuk diz ter sentindo DIU durante sexo e Juliette ri: 'Isso diz muito'

Juliette afirmou que desistiu de colocar o DIU antes de entrar no BBB21. “Eu ia botar cobre pra vir pra cá, mas fiquei com medo. Eu não tô namorando também pro cabra coisar. É triste... Eu ia botar o de cobre só que eu tô solteira. Pra pessoa transar de vez em quando e ficar com o negócio de cobre doendo é melhor não botar”, opinou.

O papo começou com Pocah falando sobre métodos contraceptivos. “Eu troquei porque eu usava o de cobre. Eu sentia muita cólica e tava menstruando durante 12 dias por um ano e pouco. 12 dias menstruada não dá e era descendo muito. Não me adaptei, troquei pelo mirena e melhorou a minha vida”, contou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.