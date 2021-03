Do paredão falso à eliminação, Carla Diaz deixa BBB21 com 46,96%

A atriz Carla Diaz foi eliminada com 46,96% no oitavo paredão do BBB21, nesta terça-feira (23). Ela enfrentou Rodolffo que recebeu 44,45% dos votos e Fiuk, o menos votado pelo público com 10,59%.

Carla voltou do paredão falso na semana passada, no entanto, não utilizou no jogo os privilégios do quarto secreto. O clima foi de surpresa na casa, mas a eliminada fez questão de ajudar os amigos que se surpreenderam com o resultado. "Levanta a cabeça", disse ela ao deixar o programa.