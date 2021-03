Constrangido, Fiuk pede no Confessionário objeto inusitado: 'me ajuda'

Fiuk protagonizou um momento inusitado no Confessionário do Big Brother Brasil 2021. Confinado há mais de 50 dias, o ator se viu não só com os cabelos da cabeça longos, mas também os das partes íntimas. Fiuk resolveu deixar a vergonha de lado e fez um pedido à produção, para tentar resolver o 'problema':

“Gente, olha não tem outra forma de pedir isso não, tá? Eu to com uma floresta amazônica aqui, galera. Eu preciso cortar esses meus pelos íntimos. Só que tipo, me dá essa liberdade de ir no banheiro ali, não sei se alguém já fez isso… Cara, me ajuda, tá coçando, o negócio tá ficando zuado. Dá uma moralzinha aí pra mim, por favor? É nós, eu acredito em vocês”.